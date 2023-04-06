



Ракетный обстрел из Ливана: сработала система "Железный купол"

Днем, 6 апреля, территория Израиля подверглась ракетному обстрелу из Ливана.



Как сообщалось ранее, в Шломи и Бецет в Западной Галилее сработала сирена ракетной тревоги. Некоторые жители района сообщили, что слышали взрывы.



"Был зафиксирован один пуск с территории Ливана по территории Израиля, который был успешно перехвачен", - сообщает ЦАХАЛ.



После этого оповещение сработало: Манот, Авдон, Идмит, Эйлон, Яара, Ханита, Манот, Идмит, Эйлон, Яара, Араб Аль-Арамше, Мецуба, Шломи. Было зафиксировано несколько мощных залпов. Жителей призвали оставаться в убежищах.





האזעקות בגליל המערבי: זוהה שיגור אחד מלבנון לעבר ישראל - שיורט ע"י כיפת ברזל@Doron_Kadosh pic.twitter.com/IRWDi6goxq — גלצ (@GLZRadio) April 6, 2023