Ракетный обстрел из Ливана: сработала система "Железный купол"
Днем, 6 апреля, территория Израиля подверглась ракетному обстрелу из Ливана.
Как сообщалось ранее, в Шломи и Бецет в Западной Галилее сработала сирена ракетной тревоги. Некоторые жители района сообщили, что слышали взрывы.
"Был зафиксирован один пуск с территории Ливана по территории Израиля, который был успешно перехвачен", - сообщает ЦАХАЛ.
После этого оповещение сработало: Манот, Авдон, Идмит, Эйлон, Яара, Ханита, Манот, Идмит, Эйлон, Яара, Араб Аль-Арамше, Мецуба, Шломи. Было зафиксировано несколько мощных залпов. Жителей призвали оставаться в убежищах.
April 6, 2023
האזעקות בגליל המערבי: זוהה שיגור אחד מלבנון לעבר ישראל - שיורט ע"י כיפת ברזל@Doron_Kadosh pic.twitter.com/IRWDi6goxq— גלצ (@GLZRadio) April 6, 2023
April 6, 2023
April 6, 2023Ранее ливанская террористическая организация “Хизбалла“ выступила с заявлением, в котором осудила "штурм" мечети Аль-Акса израильскими войсками. Террористы разразились угрозами и заявили о своей солидарности с палестинцами.