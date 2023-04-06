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Ракетный обстрел из Ливана: сработала система "Железный купол"
06.04.2023 14:42 Алина Груднева

Ракетный обстрел из Ливана: сработала система "Железный купол"

Днем, 6 апреля, территория Израиля подверглась ракетному обстрелу из Ливана.
 
Как сообщалось ранее, в Шломи и Бецет в Западной Галилее сработала сирена ракетной тревоги. Некоторые жители района сообщили, что слышали взрывы.

"Был зафиксирован один пуск с территории Ливана по территории Израиля, который был успешно перехвачен", - сообщает ЦАХАЛ.

После этого оповещение сработало: Манот, Авдон, Идмит, Эйлон, Яара, Ханита, Манот, Идмит, Эйлон, Яара, Араб Аль-Арамше, Мецуба, Шломи. Было зафиксировано несколько мощных залпов. Жителей призвали оставаться в убежищах.

 

  Ранее ливанская террористическая организация “Хизбалла“ выступила с заявлением, в котором осудила "штурм" мечети Аль-Акса израильскими войсками. Террористы разразились угрозами и заявили о своей солидарности с палестинцами.

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