



Ракетные обстрелы из Иудеи и Самарии: непосредственная угроза

Генерал-майор (в отставке) Узи Даян, генерал-майор (в отставке) Гади Шамани, а также бывший глава Организации противоракетной обороны Израиля Узи Рубин, который непосредственно имел дело с баллистическими угрозами, посоветовали армии и министерству обороны не сбрасывать со счетов самодельные, кустарные ракеты, которыми палестинцы пытаются обстреливать израильские поселения по обе стороны от "зеленой линии" в окрестности Гильбоа и Афулы.



Все трое говорят, что в начале 21 века в Газе начался аналогичный процесс создания самодельных ракет. С годами это превратилось в реальную угрозу благодаря распространению контрабанды и возможности создавать ракеты на месте небольшой группой лиц или даже в одиночку. Они также рекомендовали внимательно следить за тем, чтобы Израиль не оказался на пороге подобной ситуации в Иудее и Самарии.



Только за последние три месяца палестинцы сделали шесть заявлений о том, что они обстреляли ракетами из района Дженина прилегающие израильские населенные пункты, особенно Шакед и Рам-Он. Ответственность за все теракты взяла на себя организация, называющая себя "Бригады Аль-Айиш", которая отождествляется с ХАМАС.



В одном заявлении говорилось об "израильских преступлениях в Аль-Аксе", что является очень важным мотивом террористических атак в последние годы. Осколки ракет были обнаружены на месте пяти нападений, и, согласно статистике, собранной Центром разведки и информации о терроризме Меира Амита, все они были самодельными примитивными ракетами с ограниченными возможностями. Тем не менее, Израиль относится к этой серии ракетных обстрелов так, как если бы это была декларация о намерениях.



В отличие от многих обстрелов и таранов автомобилей в последние годы, военные называют кустарное производство ракет в Иудее и Самарии, главным образом в районе Дженина и северной Самарии, "направленным терроризмом", а не "терроризмом одиночек". Два фактора, которые подталкивают, поощряют и финансируют попытку создать серьезную ракетную угрозу Израилю — не только из Газы, но также из Иудеи и Самарии — это Иран и ХАМАС. В настоящее время они терпят неудачу в своей миссии, но они не собираются сдаваться.



Генерал Даян рекомендовал ЦАХАЛу активизировать свою деятельность по борьбе с контрабандой, которая могла бы поставлять более совершенные ракеты в Израиль, Иудею и Самарию, а также активизировать использование случайных контрольно-пропускных пунктов, которые помогают бороться с контрабандой оружия.