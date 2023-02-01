



Ракетная тревога в Сдероте

Вечером 1 февраля в Сдероте и на границе с Газой прозвучали сирены ракетной тревоги.



"Ракета перехвачена силами ПВО", - сказал представитель ЦАХАЛа, а муниципалитет Сдерота добавил, что ни одна ракета не упала в городе. 50-летняя женщина получила легкую травму, упав по дороге в убежище.



Нега Йосеф, жительница Сдерота, сказала: "Вдруг - Цева Адом. Дети закричали: "Мама, Цева Адом!"... Пока я добежала до убежища, уже раздался взрыв. Может быть, был перехват, я не знаю. Я только что вышла из душа, к сожалению, мы привыкаем к этому... Сегодня ничего не было, так что это было очень удивительно. У меня даже не было времени на панику. Дети сразу побежали в убежище я побежала и закрыла окно, мы подождали несколько минут и ушли. Я не знаю, был ли это взрыв от падения или от перехвата”.

