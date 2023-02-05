



Ракетная тревога в Сдероте



В Сдероте и на границе с Газой прозвучали сирены ракетной тревоги. Представитель ЦАХАЛа заявил, что инцидент расследуется. После расследования было установлено, что тревогу вызвала пальба из стрелкового оружия, а не запуск ракеты, как сообщалось вначале, поэтому перехвата и жертв не было. По информации Аруц Шева, была выпущена одна ракета. 30-летняя женщина упала в обморок от волнения, и ей оказывают помощь бригады MADA.



Тысячи людей во время тревоги бросились в бомбоубежища. Вчера вечером произошел еще один инцидент - с территории Газы был запущен беспилотный летательный аппарат, который был перехвачен самолетом ВВС при попытке пересечь границу.



Всего три дня назад ЦАХАЛ атаковал сектор Газы в ответ на обстрел из 12 ракет, выпущенных по Сдероту и поселениям, расположенным вокруг Газы.