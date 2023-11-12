



Раиси: "США играют важнейшую роль в выживании сионистского режима"

Раиси сделал это заявление, обращаясь к журналистам в Тегеране рано утром в воскресенье по возвращении с внеочередного совместного саммита Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.



Президент Ирана заявил во время своего выступления на саммите, что он “представил Соединенные Штаты главным виновником этих преступлений “.



Раиси подчеркнул, что Соединенные Штаты “играют наиболее важную роль как в выживанию сионистского режима, так и в вооружении и поддержке его в убийстве палестинских женщин и детей”.



Отметив, что Исламская Республика имеет твердые взгляды на палестинский вопрос, иранский президент сказал: “Во время этой поездки я старался быть голосом иранской нации и тех людей, которые выкрикивают права палестинцев на улицах”.



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“На этом саммите, в отличие от решения о создании двух государств, предложенного некоторыми партиями относительно будущего Палестины, мы предложили полностью демократическое решение, основанное на том, чтобы все палестинцы, включая мусульман, христиан и евреев, проголосовали посредством референдума для определения их судьбы”, — заявил президент Ирана.

