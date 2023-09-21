



Раиси: нормализация Эр-Рияда с Израилем - "удар в спину" палестинцам

Саудовская Аравия "предаст" палестинцев, если согласится на нормализацию отношений с Израилем.



Такое заявление в кулуарах Генассамблеи ООН сделал перед журналистами президент Ирана Ибрахим Раиси.



Он считает, что нормализация отношений с Израилем будет "ударом в спину" палестинцам.



"Инициирование отношений между сионистским режимом и любой страной в регионе, если оно направлено на обеспечение безопасности сионистского режима, станет ударом в спину палестинскому народу и сопротивлению палестинцев", - сказал он.



Напомним, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу и президент США Джо Байден подняли тему нормализации во время встречи на полях Генассамблеи ООН. По словам источников, она была главной во время разговора.