



Работник АЗС Делек не пустил солдат в магазин - и был немедленно уволен



Работник автозаправки не пустил солдат в магазин - и был уволен.



Солдаты позвонили председателю компании Делек, который добился увольнения сотрудника автозаправки арабского происхождения, не пустившего солдат в магазин. Сообщение об этом, загруженное страницей "Israelis tweeting" в Facebook, стало вирусным: "Правила игры у нас изменились, и мы должны это понимать".



Согласно опубликованному посту, солдаты ехали на военном автомобиле и вечером остановились для дозаправки на заправке на перекрестке Маханаим. "Во время заправки мы решили спуститься вниз, чтобы купить кофе в магазине Joe. Как только мы вышли из машины, продавец магазина на наших глазах закрыл задвижку и решил, что все, закрыто", - написано в сообщении.



Солдаты отказывались игнорировать случившееся. "Я решил, что в данном случае не отступлюсь и добьюсь того, чтобы этот вопрос был решен сегодня же. Я установил контакты, сделал несколько телефонных звонков и дозвонился до председателя совета директоров группы компаний "Делек". Я рассказал ему об этом инциденте, и, конечно, он сразу же принял меры. Он потерял работу, - пишет он и добавляет, - а компания "Делек" за это время передала 300 порций горячего питания ребятам в поле. Правила игры изменились, мы стали хозяевами. Спасибо компании "Делек" и лично председателю совета директоров за оперативную помощь. Мы победим. Я обещаю".