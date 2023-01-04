



РААМ призывает мусульман молиться в мечети Аль-Акса и предостерегает от хаоса

Партия РААМ во вторник предупредила правительство Нетаниягу против разрушения мечети Аль-Акса и попытки изменить существующую ситуацию после визита на Храмовую гору министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.



РААМ заявил, что визит Бен-Гвира является “опасной провокацией чувств миллиарда мусульман, которые считают благословенную мечеть Аль-Акса исключительным правом ислама” и “нарушением иорданского хашимитского контроля над мечетью Аль-Акса”.



РААМ подчеркнул, что вся мечеть Аль-Акса на площади в 144 дунама (то есть вся площадь Храмовой горы) является исключительным правом мусульман и местом, которое принадлежит только им. Поэтому партия выступает противее посещения “министрами или другими экстремистскими элементами”, поскольку "это может втянуть страну и регион в состояние хаоса и нестабильности".



Партия призвала мусульманскую общественность в Израиле и Иерусалиме молиться в мечети Аль-Акса, высоко оценив деятельность Ассоциации Аль-Акса и исламского движения, которые помогают доставлять мусульман в это место.



С сообщением в том же духе выступил и депутат Кнессета Ахмед Тиби. В интервью Galei Tzahal Тиби сказал: “Это мусульманская мечеть. Точка. Это мечеть для мусульман. Точка. И молитва там для мусульман. Точка. Вы хотите большой войны? Кстати, общественное мнение никогда не примет попытку изменить статус-кво или еврейскую молитву в мечети Аль-Акса”.

