



Пытки и трансляция казней: Президент Герцог представил CNN документы ХАМАСа

В воскресенье президент президент Израиля Ицхак Герцог продемонстрировал CNN найденное у террористов ХАМАСа руководство, в котором было описано, как террористы будут пытать и похищать заложников во время штурма юга Израиля.



"Мы столкнулись с самым жестоким, бесчеловечным врагом, которого мы должны выбить без пощады", - заявил Герцог в интервью CNN. "Этот документ был найден на теле одного из террористов, это буклет. Этот буклет - руководство по эксплуатации, как входить во дворы граждан, в кибуцы, города, мошавы... И прежде всего, что вы делаете, когда находите граждан? Вы их пытаете. Вот в этой брошюре написано, как их пытать, как их похищать".



Torture and ISIS style live-streamed executions - just some of the barbaric instructions on how to kidnap and kill listed in the Hamas terror handbook.



Watch my interview this evening on CNN >> pic.twitter.com/yvo9Cm8eqi — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) October 15, 2023