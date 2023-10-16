Пытки и трансляция казней: Президент Герцог представил CNN документы ХАМАСа
В воскресенье президент президент Израиля Ицхак Герцог продемонстрировал CNN найденное у террористов ХАМАСа руководство, в котором было описано, как террористы будут пытать и похищать заложников во время штурма юга Израиля.
"Мы столкнулись с самым жестоким, бесчеловечным врагом, которого мы должны выбить без пощады", - заявил Герцог в интервью CNN. "Этот документ был найден на теле одного из террористов, это буклет. Этот буклет - руководство по эксплуатации, как входить во дворы граждан, в кибуцы, города, мошавы... И прежде всего, что вы делаете, когда находите граждан? Вы их пытаете. Вот в этой брошюре написано, как их пытать, как их похищать".
"Так что история не об Израиле против палестинцев, не об иудаизме против ислама - Боже упаси - история о людях, о человечестве, о том, с кем мы - с добром или со злом. Вот где должно стоять человечество. Борьба, которую мы ведем сейчас, как нация, восстающая как лев, - это борьба со злом, и мы выкорчуем зло, чтобы оно стало благом для всего региона и всего мира".
Копия руководства была предоставлена прессе. В руководстве подробно описаны действия террористов ХАМАС по захвату и захвату заложников, в том числе указания по использованию шоковых гранат, электрошока, насилия и огнестрельного оружия для создания хаоса и устрашения заложников.
При этом заложники должны быть "убиты в случае необходимости", а некоторые из них должны быть использованы в качестве живого щита. Террористам дополнительно предписывалось начать убивать заложников в случае нападения на них.
В руководстве также поясняется, что для контроля захваченных территорий террористы должны использовать заминированные автомобили, снайперов, террористов-смертников и засады.
Террористам предписывалось забирать у заложников удостоверения личности и записывать их личные данные. Кроме того, в руководстве указано, что террористы должны быть готовы к трансляции ситуации в прямом эфире.
В руководство также включена таблица с указанием званий военнослужащих ЦАХАЛа, оружия и средств электрронной борьбы, используемых военнослужащими ЦАХАЛа. Война с ХАМАСом. Подробности - в Telegram