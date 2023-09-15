



Пятеро израильтян были спасены в Дженине

В ночь на 15 сентября пятеро израильтян случайно попали в Дженин.



Им понадобилась помощь, чтобы благополучно покинуть город.



По данным арабских СМИ, к миссии по спасению израильтян были привлечены силы безопасности ПА.



После инцидента пятерых граждан отправили на допрос. В ЦАХАЛе предупредили, что проезд "в зону А" абсолютно запрещено, поскольку является опасным для жизни.





