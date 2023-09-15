Пятеро израильтян были спасены в Дженине
В ночь на 15 сентября пятеро израильтян случайно попали в Дженин.
Им понадобилась помощь, чтобы благополучно покинуть город.
По данным арабских СМИ, к миссии по спасению израильтян были привлечены силы безопасности ПА.
После инцидента пятерых граждан отправили на допрос. В ЦАХАЛе предупредили, что проезд "в зону А" абсолютно запрещено, поскольку является опасным для жизни.
📹 متابعة صفا| بموكب حماية وحراسة !!.. أجهزة السلطة تعيد ليلة أمس مستوطنة دخلت مدينة جنين pic.twitter.com/eHXJRAXIQp— وكالة صفا (@SafaPs) September 15, 2023