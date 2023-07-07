



Пять взрывоопасных арен: израильтян призвали готовиться к войне

Гражданам Израиля нужно отбросить все разногласия в связи с правовой реформой и готовиться к войне.



Об этом говорится в материале военного обозревателя "Едиот Ахронот" Йосси Иегошуа.



По его словам, в настоящее время угроза в сфере безопасности для Израиля исходит с пяти арен: Газа, Сирия, Ливан, Иудея и Самария. При чем, самым взрывоопасным местом является Ливан.



Накануне с территории страны была выпущена противотанковая ракета, в результате чего Армия обороны Израиля ответила артиллерийским огнем. Иегошуа отмечает, что подобные действия не могли быть совершены без дозволения со стороны "Хизбаллы". Генсек ливанской террористической группировки Хасан Насралла внимательно следит за внутренним кризисом в Израиле, что дает ему повод рисковать.



"Риск со стороны этой арены постоянно растет. Большинство израильтян не знает о новых возможностях, накопленных "Хизбаллой" за последние несколько лет: огромной огневой мощи, в десять раз превышающей ту, что есть у Газы; планы совершить набеги на израильские поселения на границе. "Хизбалла" готовится к войне", - отметил обозреватель.



По мнению журналиста, в связи с вышеперечисленным премьер-министру Биньямину Нетаниягу необходимо остановить законодательные процессы, связанные с правовой реформой, а демонстрантам - прекратить акции протеста.



"И тогда израильское общество перейдет к важнейшей задаче - подготовке к войне. Необходимо укреплять города и оборонительные возможности на границе, чтобы бороться с тысячами ракет в день. Сухопутные войска и склады должны быть готовы; должно быть сотрудничество с Белым Домом и прочее", - считает он.



По словам журналиста, даже если война не начнется в ближайшее время, израильтяне должны быть к ней готовы, поскольку Насралла готов пойти на риск.



"Операция в Дженине возродила боевой дух палестинцев, что привело к нападениям в Тель-Авиве и близ Кдумим. Между тем, Ливан создает наиболее взрывоопасную ситуацию. Хотя Израиль предпринимал дипломатические усилия, противотанковая ракета, выпущенная из Ливана, вызвала напряженность. Растущие возможности "Хизбаллы", в том числе огневая мощь, в десять раз превышающая потенциал Газы, указывают на их готовность к более драматичной войне. Эти события подчеркивают настоятельную необходимость сосредоточить внимание на национальной безопасности, а не на внутренних спорах", - подчеркивает Иегошуа.