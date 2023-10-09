



Пять членов семьи Джеки Леви захвачены ХАМАСом и угнаны в Газу



Израильская знаменитость Джеки Леви заявил, что пять членов его семьи со стороны жены были похищены и угнаны в Газу террористами из ХАМАСа. Леви отметил, что до сих пор никто не связался с семьей.



Леви сказал: "Идет третий день войны против Газы. Это вечер вторника, который выпадает на пятерых наших близких, членов семьи, которые были похищены убийцами из ХАМАС. И до сих пор никто в системе не нашел подходящего момента, чтобы связаться с семьей. Чтобы сказать: "Мы знаем", "Мы в курсе", "Мы сопереживаем вам". Или: "У ваших близких есть лица и имена", и даже: "Мы сделаем все, включая причинение вреда всем заключенным, попавшим в наши руки, чтобы вернуть их домой живыми и невредимыми. Ничего и никого".



Он опубликовал имена членов своей семьи и их возраст: "Кармела Дан. 80 лет. Ноа Дан. 12 лет. Эрез Дан-Кальдерон. 12 лет. Саар Дан-Кальдерон. 16 лет. Офер Кальдерон. 50 лет".



В конце своих слов Леви написал: "Более 75 лет назад Совет ООН принял решение о создании государства для евреев на Земле Израиля. Возможно, пришло время подтвердить это решение".