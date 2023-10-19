



Путин намекает на роль посредника, находясь на стороне ХАМАС

В то время как весь мир осудил массовое убийство израильских граждан палестинской террористической группировкой ХАМАС, в результате которого 1400 израильтян погибли, 2600 получили ранения, а 200 были похищены в Газе, Россия заняла иную позицию. Для Владимира Путина это нападение и ожидаемое наземное вторжение в сектор Газа - возможность избавиться от статуса изгоя и повысить свой авторитет в условиях, когда Ближний Восток переживает самый опасный кризис за последние годы.



Выступая перед иракским премьер-министром через два дня после массового убийства, Путин возложил вину за кризис на США и их провальную ближневосточную политику, заявив, что США стремятся "монополизировать" урегулирование израильско-палестинского конфликта, не учитывая при этом "фундаментальные интересы палестинского народа", а именно его стремление к созданию независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.



Спустя несколько дней Путин приравнял ответные меры Израиля - блокаду Газы в попытке заставить ХАМАС вернуть заложников - к действиям нацистов во время блокады Ленинграда.



Больше ясности в отношении российской точки зрения появилось после того, как посол России в ООН Василий Небензя распространил среди членов Совета Безопасности ООН проект резолюции, содержащий те же тезисы. СБ ООН отклонил резолюцию, а посол США Линда Томас-Гринфилд подвергла документ резкой критике за отсутствие осуждения ХАМАС.



Российские пропагандисты, в свою очередь, наполнили эфир антиизраильской риторикой, многие из которых злорадствовали по поводу трагедии, явно мстя за то, что Израиль встал на сторону Украины в войне России против этой страны.



ХАМАС, лидеры которого дважды за последний год посещали Москву, ответил благодарностью. На следующий день после массового убийства высокопоставленный представитель ХАМАС Али Барака в интервью арабскому каналу Russia Today выразил мнение, что Россия симпатизирует ХАМАС и рада этой войне, поскольку она отвлекла внимание США от агрессивной войны России на Украине.