Провокации "Хизбаллы": начальник штаба ЦАХАЛа оценил ситуацию
Начальник штаба Армии обороны Израиля Геррци Халеви провел оценку ситуации в сфере безопасности на севере Израиля.
Он отправился туда на фоне нарастающей напряженности и участившихся провокаций со стороны "Хизбаллы".
Командиры показали Халеви активность ЦАХАЛа вдоль границы с Ливаном, "в том числе усиление сил".
"Начальник штаба отметил готовность и бдительность сил безопасности, а также важность поддержания повседневной жизни жителей севера", — сообщили в ЦАХАЛе.
ראש המטה הכללי, רב-אלוף הרצי הלוי, סייר הערב בגזרת עוצבת הגליל (91), יחד עם מפקד פיקוד הצפון, אלוף אורי גורדין, מפקד עוצבת ״הגליל״, תת-אלוף שי קלפר ומפקדי החטיבות >> pic.twitter.com/fPcCGcr5yU— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) July 18, 2023