



Провокации "Хизбаллы": начальник штаба ЦАХАЛа оценил ситуацию

Начальник штаба Армии обороны Израиля Геррци Халеви провел оценку ситуации в сфере безопасности на севере Израиля.



Он отправился туда на фоне нарастающей напряженности и участившихся провокаций со стороны "Хизбаллы".



Командиры показали Халеви активность ЦАХАЛа вдоль границы с Ливаном, "в том числе усиление сил".



"Начальник штаба отметил готовность и бдительность сил безопасности, а также важность поддержания повседневной жизни жителей севера", — сообщили в ЦАХАЛе.

