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Провокации "Хизбаллы": начальник штаба ЦАХАЛа оценил ситуацию | Фото: ЦАХАЛ
18.07.2023 20:28 Алина Груднева

Провокации "Хизбаллы": начальник штаба ЦАХАЛа оценил ситуацию

Начальник штаба Армии обороны Израиля Геррци Халеви провел оценку ситуации в сфере безопасности на севере Израиля.

Он отправился туда на фоне нарастающей напряженности и участившихся провокаций со стороны "Хизбаллы".

Командиры показали Халеви активность ЦАХАЛа вдоль границы с Ливаном, "в том числе усиление сил".

"Начальник штаба отметил готовность и бдительность сил безопасности, а также важность поддержания повседневной жизни жителей севера", — сообщили в ЦАХАЛе.
 

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