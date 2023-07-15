



Провокации "Хизбаллы" на границе с Ливаном: подробности

Армия обороны Израиля прокомментировала очередные провокации "Хизбаллы" на границе с Ливаном, устроенные днем, 15 июля.



Об этом говорится в официальном комментарии ЦАХАЛа.



"Солдаты ЦАХАЛа произвели предупредительные выстрелы и использовали средства для разгона беспорядков, чтобы отогнать подозреваемых, которые пересекли "голубую линию" в районе горы Хар-Дов после того, как те отказались уйти из этого района", - сообщили военные.



Уточняется, что после применения специальных средств для разгона толпы, подозреваемые все же вернулись на ливанскую территорию.



Таким образом, в ЦАХАЛе прокомментировали информацию о том, что бойцы, приведенные в состояние повышенной готовности, применили слезоточивый газ. По данным израильских СМИ, "голубую линию" пересекли десятки ливанцев в сопровождении члена парламента Ливана.









Стоит отметить, что провокации на ливанской границе участились после того, как "Хизбалла" установила свои "палатки" на израильской территории.



Накануне в сети показали видео, на котором запечатлен момент, как боевики скручивают с забора безопасности дорогостоящее армейское оборудование для наблюдения.

