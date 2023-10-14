



Провал “мульти-культи”: результаты мы видим сейчас

По всему Старому Свету проходят демонстрации радикальных исламистов. И их, как показывают нам медиа, не просто не мало. Их огромное множество.

Так около посольства в Израиле в Лондоне ночью не утихали протесты палестинцев.



Во Франции правительство объявило режим террористической угрозы после того, как школьник-мусульманин зарезал учителя. Впрочем, там это не впервой. Помните какие там были происшествия, когда журнал “Шарли Эбдо” опубликовал карикатуры на пророка Мухаммеда? И тоже учителя зарезали, и соборы жгли, и... ничего.



В Китае вчера неизвестный напал с ножом на израильского дипломата прямо у израильского посольства в Пекине. Чиновник получил ножевые ранения.

Даже в австралийском Сиднее толпа обезумевших фанатиков, пройдя по городу, пришла к знаменитой Сиднейской опере, чтобы сделать там погром.



Вот оно чудовищное наследие политики Меркель. Мульти-культи во всей красе. Но теперь это кто остановит?



Меркель “подарила” Европе не только “путин-ферштееров”, но еще и радикальный ислам.



Словно просыпаясь от больного сна, из последних сил Германия принимает решение об ограничении числа мигрантов, а также о причинах, по которым эта миграция возможна. И вот, в Регенсбурге местный житель поговорил с 20-летним сирийцем о ситуации на Ближнем Востоке, и не встретив понимания, отправил парня полетать с красивого исторического моста.



Это как-будто начало новой эпохи.



А читали этот роман-предтечу Елены Чудиновой “Мечеть парижской Богоматери”? Кто не читал, почитайте - это вполне реальное будущее, которое так близко, что почти завтра. И в этом романе для начала Старый Свет проиграл. И пришел шариат в каждый дом, в каждую подворотню, в каждый мобильный телефон. И дальше только кровавая бойня за выживание.



Так бывает, когда хозяева говорят гостям: “Чувствуйте себя как дома”.

