



Противоречащие версии теракта: Расхождения данных ЦАХАЛа с отчетами солдат

Радио “Галей ЦАХАЛ” обнаружило серьезные расхождения между официальной версией ЦАХАЛа о повороте событий в результате теракта со смертельным исходом в субботу, с одной стороны, и отчетами солдат, несущих службу в этом районе, с другой.



Согласно рассказам солдат, командир бригады “Паран” полковник Идо Саад не присутствовал во время перестрелки, в которой участвовал его радист штаб-сержант. Охад Дахан был убит. Солдаты говорят, что Саад прибыл на место только после того, как Дахан был убит.



Войска сообщили, что датчики на пограничном ограждении были активированы террористом, когда он пересек израильскую территорию, предупредив командный центр. Тем не менее, в ответ на сигнал датчика для установления причины к месту происшествия не были отправлены войска.



Более того, стандартная процедура ЦАХАЛа – раз в час выходить на связь с войсками, дислоцированными на различных постах в полевых условиях. Однако офицеры и солдаты, служащие в батальоне, сообщили Радио “Галей ЦАХАЛ, что они не знакомы с этой процедурой и что она никогда не применялась на практике.



Пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил сегодня утром армейскому радио, что расследование инцидента все еще продолжается и будет завершено к началу следующей недели.



“Наша цель – узнать правду и предотвратить подобные инциденты в будущем. Мы завершим это расследование к началу следующей недели и сообщим детали в первую очередь семьям. Даже если правда неприятна, мы представим ее такой, какая она есть”, – сказал он..