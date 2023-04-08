



Протесты против правовой реформы начались с минуты молчания

Вечером, 8 апреля, в Израиле возобновились акции протеста против правовой реформы.



По данным "Маарив", демонстрации, на которые вышли около 1500 протестующих, начались с минуты молчания в память о жертвах вчерашних терактов в Иорданской долине и на набережной в Тель-Авиве.



На улице Каплан в Тель-Авиве память жертв терактов почтут в 19:00.



המחאה בקפלן בצל הטרור: ב-19:00 תיערך "שרשרת אנושית" לזכר הקורבנות pic.twitter.com/WDmnGq3gKW — ynet עדכוני (@ynetalerts) April 8, 2023