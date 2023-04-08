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Протесты против правовой реформы начались с минуты молчания
08.04.2023 18:05 Алина Груднева

Протесты против правовой реформы начались с минуты молчания

Вечером, 8 апреля, в Израиле возобновились акции протеста против правовой реформы.

По данным "Маарив", демонстрации, на которые вышли около 1500 протестующих, начались с минуты молчания в память о жертвах вчерашних терактов в Иорданской долине и на набережной в Тель-Авиве.

На улице Каплан в Тель-Авиве память жертв терактов почтут в 19:00.
 


Напомним, что в ряде мест акции протеста были отменены из-за вчерашний терактов. В частности, демонстрации сегодня не состоятся в Раанане, Нетании, Ор-Акиве и на перекрестке Каркур.

 

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