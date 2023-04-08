Протесты против правовой реформы начались с минуты молчания
Вечером, 8 апреля, в Израиле возобновились акции протеста против правовой реформы.
По данным "Маарив", демонстрации, на которые вышли около 1500 протестующих, начались с минуты молчания в память о жертвах вчерашних терактов в Иорданской долине и на набережной в Тель-Авиве.
На улице Каплан в Тель-Авиве память жертв терактов почтут в 19:00.
המחאה בקפלן בצל הטרור: ב-19:00 תיערך "שרשרת אנושית" לזכר הקורבנות pic.twitter.com/WDmnGq3gKW— ynet עדכוני (@ynetalerts) April 8, 2023
Напомним, что в ряде мест акции протеста были отменены из-за вчерашний терактов. В частности, демонстрации сегодня не состоятся в Раанане, Нетании, Ор-Акиве и на перекрестке Каркур.