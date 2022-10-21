



"Проломи голову сионисту". Марши ненависти на территориях

Палестинцы на маршах в память о террористе Удае Тамими: “Джихад - наш путь, а смерть - вершина нашей надежды! О мусульманин, проломи голову сионисту!”



Узнав об убийстве террориста Удая Тамими, убийцы солдата ЦАХАЛа Нои Лазар во время перестрелки, которую он устроил в Маале-Адумим, тысячи палестинцев на территориях вышли на улицы в знак солидарности с террористом.



В Рамалле колонна автомобилей выехала на улицу в память о террористе, звучали националистические песни, восхваляющие вооруженную борьбу.



#فلسطين_المحتلة #عدي_التميمي



رفعوا بنادقهم مكبرين ..



المقاومون يلتحمون مع المواطنين في مسيرة بمخيم جنين pic.twitter.com/xeAIyLoAaR — زريفة (@RaniahhhhSultan) October 19, 2022

В лагере Дехейша к югу от Бейт-Лехема прошла многотысячная процессия в память о террористе.В Восточном Иерусалиме палестинская молодежь запускала фейерверки прямо по силам безопасности и израильским объектам.В Дженине тысячи людей собрались на городской площади, а в центре находились боевики вооруженных террористических организаций. В видеоклипе с мероприятия слышно, как собравшиеся скандируют лозунги в поддержку джихада, самопожертвования и убийства израильтян."Джихад - наш путь, а смерть на пути Аллаха - вершина нашей надежды, о мусульмане, призывайте: Аллах Акбар и проломи голову сиониста", - кричала толпа.