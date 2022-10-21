Новости » Арабо-израильский конфликт
21.10.2022 07:10 Аркадий Бочаровский

"Проломи голову сионисту". Марши ненависти на территориях

Палестинцы на маршах в память о террористе Удае Тамими: “Джихад - наш путь, а смерть - вершина нашей надежды! О мусульманин, проломи голову сионисту!”

Узнав об убийстве террориста Удая Тамими, убийцы солдата ЦАХАЛа Нои Лазар во время перестрелки, которую он устроил в Маале-Адумим, тысячи палестинцев на территориях вышли на улицы в знак солидарности с террористом.

В Рамалле колонна автомобилей выехала на улицу в память о террористе, звучали националистические песни, восхваляющие вооруженную борьбу.
 


 
В лагере Дехейша к югу от Бейт-Лехема прошла многотысячная процессия в память о террористе.

В Восточном Иерусалиме палестинская молодежь запускала фейерверки прямо по силам безопасности и израильским объектам.

В Дженине тысячи людей собрались на городской площади, а в центре находились боевики вооруженных террористических организаций. В видеоклипе с мероприятия слышно, как собравшиеся скандируют лозунги в поддержку джихада, самопожертвования и убийства израильтян.

"Джихад - наш путь, а смерть на пути Аллаха - вершина нашей надежды, о мусульмане, призывайте: Аллах Акбар и проломи голову сиониста", - кричала толпа.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы