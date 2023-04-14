



Проиранская группировка “Нуджаба” в Ираке угрожает Израилю беспилотниками

Иракское движение “Харакат Хизбалла аль-Нуджаба” опубликовало в соцсетях видео, которое содержит сцены с угрозами Израилю. Видео было опубликовано на этой неделе.



Видео было выпущено после того, как появились сообщения о том, что палестинский “Исламский джихад” также проводил встречи в Багдаде.



Известно, что “Нуджаба” поддерживается Ираном. Наряду с другими проиранскими шиитскими группировками она является частью иранской сети в регионе. Базирующиеся в Ираке ополченцы в прошлом угрожали Израилю.



Джейсон Бродский, политический директор организации “Объединяйтесь против ядерного Ирана”, написал в четверг в Twitter, что “движение “Аль-Нуджаба” в Ираке сегодня выпустило видео о планировании удара беспилотника по Израилю. Эта новость появилась после того, как израильские СМИ сообщили, что Иран доставил в Ирак новые БПЛА, а также на фоне сообщений о том, что генеральный секретарь “Исламского джихада” Зиад аль-Нахала может быть в Багдаде в преддверии Дня Аль-Кудс”.



Ближневосточный институт исследований СМИ написал отчет о видео, в котором отмечается, что “13 апреля 2023 года поддерживаемое Ираном иракское ополчение “Аль-Нуджаба” разместило в своем Telegram-канале видео с угрозами нанести удар по Израилю с помощью иранских беспилотников Ababil”. Далее в отчете отмечается, что в видео “рассказчик говорит: “Наши души тесно связаны с Иерусалимом”, а офицеры в штабе “Аль-Нуджаба” координируют атаку с применением беспилотников. Затем воспроизводится аудиозапись удара беспилотника с подписью на иврите: “Это звук проклятия в восьмом десятилетии Израиля”.



Видео связывает угрозы Израилю с напряженностью вокруг Аль-Аксы. В нем показываются реальные кадры столкновений в Иерусалиме, а затем – боевики в инсценировке. У них есть карта Израиля и фотографии портов Хайфы. Согласно инсценировке видео, затем беспилотники используются для нападения на Израиль.