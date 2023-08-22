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Прогноз: теракты в Иудее и Самарии - лишь начало
22.08.2023 13:12 Алина Груднева

Прогноз: теракты в Иудее и Самарии - лишь начало

В Израиле ожидают, что теракты в Иудее и Самарии, совершенные за последнее время, являются "лишь началом".

Об этом сообщает радиостанция "Галей ЦАХАЛ" со ссылкой на источники в министерстве обороны.

По их словам, террористические организации ХАМАС, палестинский "Исламский джихад" и "Хизбалла" воспользуются внутренними политическими разногласиями в Израиле из-за правовой реформы.

Такой неутешительный прогноз был озвучен после того, как министр обороны Йоав Галант и премьер-министр Биньямин Нетаниягу возложили ответственность за атаку возле Хеврона на Иран.

"Мы находимся в разгаре террористической атаки, которая поощряется, направляется и финансируется Ираном", - предупреждал Нетаниягу 21 августа.

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