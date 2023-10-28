



Прогноз: ХАМАСу топлива и других запасов хватит на несколько месяцев

Террористическая организация ХАМАС накопила столько топлива, продовольствия и боеприпасов, что ей хватит на четыре месяца ведения непрерывных боев против Израиля.



Об этом говорится в отчете The New York Times, который опирается на данные представителей властей неназванных арабских и западных стран.



По словам источников, запасов ХАМАСу хватит даже без дополнительных поставок, независимо от блокады ЦАХАЛом Газы.



Согласно отчету, террористы запаслись сотнями тысяч галлонов с топливом, которое уже не поступает в Газу, а также организовали схроны с боеприпасами и материалам для производства взрывчатки и ракет. Также у них есть отдельные склады с едой, водой и лекарствами.



Согласно предположениям западных источников, все это может храниться в туннелях и других подземных объектах ХАМАСа, которые активно бомбит ЦАХАЛ.