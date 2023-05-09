



Прогноз: ХАМАС не будет особо вовлечен в столкновения с ЦАХАЛом

Бывший координатор по вопросам пленных и пропавших без вести Ярон Блюм не думает, что нынешний раунд противостояния между Израилем и террористическими группировками будет продолжительным.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



"Операция, начавшаяся сегодня с ликвидации высокопоставленных членов "Исламского джихада", виновных в терроризме, является правильной", - сказал Блюм.



По его словам, "это будет короткий, незначительный раунд" противостояния.



"ХАМАС не будет очень вовлечен. Я надеюсь, что здравый смысл и логика возьмут верх над другими вещами, такими как месть", - добавил он.