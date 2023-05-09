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Прогноз: ХАМАС не будет особо вовлечен в столкновения с ЦАХАЛом
09.05.2023 15:22 Алина Груднева

Прогноз: ХАМАС не будет особо вовлечен в столкновения с ЦАХАЛом

Бывший координатор по вопросам пленных и пропавших без вести Ярон Блюм не думает, что нынешний раунд противостояния между Израилем и террористическими группировками будет продолжительным.

Об этом сообщает "Аруц Шева".

"Операция, начавшаяся сегодня с ликвидации высокопоставленных членов "Исламского джихада", виновных в терроризме, является правильной", - сказал Блюм.

По его словам, "это будет короткий, незначительный раунд" противостояния.

"ХАМАС не будет очень вовлечен. Я надеюсь, что здравый смысл и логика возьмут верх над другими вещами, такими как месть", - добавил он.

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