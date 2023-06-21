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Прогноз Данона: масштабная операция в Самарии - в ближайшее время
21.06.2023 14:56 Алина Груднева

Прогноз Данона: масштабная операция в Самарии - в ближайшее время

Депутат Кнессета Дани Данон прогнозирует масштабную операцию в Самарии после серии терактов.

Об этом он сказал в интервью радиостанции 103FM.

"С оперативной точки зрения, я думаю, что вариантов не так много. Мы должны позволить политическому эшелону и премьер-министру принять решение, когда и начинать ли операцию в Самарии для борьбы с террором", - сказал он.

По словам Данона, он не может точно сказать, когда начнется операция, однако уверен, что это случится в "ближайшее время".

"Если через неделю кажется, что они ничего не сделали и только послали какие-то группы военных для обеспечения безопасности, я выйду в эфир и скажу, что премьер-министр не прав", - подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, ЦАХАЛ разработал план борьбы с террором в Иудее и Самарии.

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