



Прогноз Данона: масштабная операция в Самарии - в ближайшее время

Депутат Кнессета Дани Данон прогнозирует масштабную операцию в Самарии после серии терактов.



Об этом он сказал в интервью радиостанции 103FM.



"С оперативной точки зрения, я думаю, что вариантов не так много. Мы должны позволить политическому эшелону и премьер-министру принять решение, когда и начинать ли операцию в Самарии для борьбы с террором", - сказал он.



По словам Данона, он не может точно сказать, когда начнется операция, однако уверен, что это случится в "ближайшее время".



"Если через неделю кажется, что они ничего не сделали и только послали какие-то группы военных для обеспечения безопасности, я выйду в эфир и скажу, что премьер-министр не прав", - подчеркнул он.



Как сообщалось ранее, ЦАХАЛ разработал план борьбы с террором в Иудее и Самарии.