



Профессор Корнеллского университета назвал нападение ХАМАС воодушевляющим

Профессор Корнельского университета, выступая на недавнем митинге в поддержку Палестины, назвал нападение боевиков ХАМАС на Израиль "волнующим" и "вооодушевляющим", как следует из видеозаписи, размещенной в социальных сетях.



Рассел Рикфорд - доцент истории, специализирующийся на "афроамериканской политической культуре после Второй мировой войны, черной радикальной традиции и транснациональных общественных движениях", как сообщает университет, - утверждал на митинге, что нападение ХАМАС представляет собой вызов "монополии насилия" Израиля над палестинцами, проживающими в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.



"Если бы палестинцы не испытывали восторга от этого вызова монополии на насилие, от этого смещения баланса сил, то они не были бы людьми", - говорит Рикфорд в 24-секундном видеоролике - фрагменте его выступления, размещенном на сайте X студентом инженерного факультета Корнелла Сэмом Аберманом. "Я был в восторге!"

