



Продлено задержание 16 человек, которые размахивали флагами террористов

Задержание 16-ти подозреваемых, арестованных в минувшую пятницу в Старом городе Иерусалима после того, как они размахивали флагами террористов и выкрикивали провокационные оскорбления в адрес полиции после молитвы на Храмовой горе, продлено.



Еще один подозреваемый был арестован по подозрению в сожжении израильского флага, а также еще семь человек задержаны по подозрению в нарушении общественного порядка на Храмовой горе в начале этого месяца.

