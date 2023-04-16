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Продлено задержание 16 человек, которые размахивали флагами террористов
16.04.2023 16:44 Ирина Демьянова

Продлено задержание 16 человек, которые размахивали флагами террористов

Задержание 16-ти подозреваемых, арестованных в минувшую пятницу в Старом городе Иерусалима после того, как они размахивали флагами террористов и выкрикивали провокационные оскорбления в адрес полиции после молитвы на Храмовой горе, продлено.

Еще один подозреваемый был арестован по подозрению в сожжении израильского флага, а также еще семь человек задержаны по подозрению в нарушении общественного порядка на Храмовой горе в начале этого месяца.
 

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