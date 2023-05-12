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Продлена программа эвакуации жителей приграничных с Газой районов
12.05.2023 21:30 Алина Груднева

Продлена программа эвакуации жителей приграничных с Газой районов

Служба тыла приняла решение продлить программу по эвакуации мирных жителей из приграничных с Газой районов на фоне непрекращающихся ракетных обстрелов, осуществляемых террористами "Исламского джихада".

В эвакуации участвуют более 10 тысяч граждан.

Сообщается, что будет проведена дополнительная оценка ситуации в соответствии с развитием событий в сфере безопасности.

По словам источников, тысячи тех, кто не участвовал в программе, покинули свои дома из опасной зоны самостоятельно.


 

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