



Продлен арест братьев террориста, атаковавшего в Рамот



Силы МАГАВ и ЦАХАЛа работали в течение ночи 12 февраля в районе А-Тор в Восточном Иерусалиме, чтобы опечатать дом террориста, совершившего в пятницу в полдень кровавый теракт в районе Рамот.



Во время операции десятки арабов бросали в них камни и стреляли фейерверками. Полиция заявила, что в течение нескольких часов после нападения были арестованы родственники и члены семьи террориста, проверялась их причастность и осведомленность о нападении и намерениях террориста.



Вчера вечером БАГАЦ продлил срок содержания под стражей двух братьев террориста, которые были задержаны для допроса в центральном отделении Иерусалимского округа, расследование теракта продолжается. Дом родителей террориста, где он жил в прошлом и где сейчас живут два его арестованных брата, был конфискован полицией после того, как он был эвакуирован, а вещи вывезены.



Вечером 11 февраля, как уже упоминалось, после получения необходимых разрешений и в соответствии с постановлением об опечатывании и конфискации дома была проведена герметизация дома.