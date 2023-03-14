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Придорожная бомба в Мегиддо очень похожа на фугас Хизбаллы
14.03.2023 11:50 Аркадий Бочаровский

Придорожная бомба в Мегиддо очень похожа на фугас Хизбаллы

В структурах безопасности Израиля нарастает беспокойство по поводу взрывного устройства, взорвавшегося вчера на шоссе №65.

В результате инцидента был тяжело ранен 21-летний мужчина из Салема. Этот взрыв очень напоминает взрывы придорожных фугасов против сил безопасности в Ливане. 

В последнее время произошло несколько терактов и попыток совершить нападения с помощью взрывчатки, и специалисты отмечают повышение уровня изощренности террористов.

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