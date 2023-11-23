



Причины задержки: ХАМАС отказался представить сведения о состоянии заложников

Соглашение между Израилем и ХАМАСом об освобождении заложников должно было вступить в силу сегодня 23 ноября, однако оно было отложено.



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Как сообщает газета Исраэль Ха Йом, недавно стало известно, что в последний момент ХАМАС потребовал от Израиля прекратить действия в Газе, направленные на обеспечение безопасности солдат - это и стало причиной задержки сделки.



Кроме того, в Израиле ожидали точных сведений о состоянии заложников, удерживаемых ХАМАСом, которые должны быть освобождены в ближайшие четыре дня прекращения огня, однако эта информация так и не была предоставлена.



Израиль не раскрывает подробностей о сроках вступления в силу режима прекращения огня и, соответственно, освобождения заложников. Напротив, в Катаре было объявлено, что сроки объявления о прекращении огня будут названы в ближайшие часы.