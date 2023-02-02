



Причины ракетных обстрелов - бунт женщин-заключенных

В палестинских СМИ опубликована запись, на которой одна из женщин-заключенных кричит и требует помощи. Это вызвало беспрецедентную волну реакции в палестинских СМИ и сетях, которые критикуют террористические организации за отсутствие помощи. Служба безопасности Израиля сообщила, что "это ложная пропаганда заинтересованных в разжигании войны в тюрьмах. Насколько нам известно, такой записи, сделанной в тюрьме не существует".



На одной из записей слышно, как женщины-заключенные произносят: "Мы вопием: "Где ваше утешение? Где ваша победа для нас и освобождение, которое вы нам обещали? Кто преподаст врагу урок и покажет ему, что не стоит шутить с заключенными? Кто спасет нас от преследований?".



Из-за празднований в тюрьме "Дамон" после атаки в Неве-Яаков ШАБАС поместил заключенных службы безопасности в изолятор, а во вторник одна из заключенных подожгла картон - в попытке поджечь свою камеру. Однако эта попытка не увенчалась успехом, но ШАБАС готовится к возможности бунта со стороны заключенных охраны и к сценарию эскалации событий в тюрьмах.



Условия содержания заключенных в израильских тюрьмах являются, с точки зрения террористических организаций, истинным поводом для обстрелов - тем более на фоне требований министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира об ужесточении отношения к заключенным. Среди прочего, он требует принять ряд мер, включая отмену статуса "представителей заключенных", перевод заключенных в камеры по два человека, отмену централизованных закупок в столовой, а также отмену закупок продуктов за пределами тюрьмы.



Для осуществления этих мер необходимо одобрение ШАБАКа, а затем одобрения кабинета министров - но на данный момент нет никакой уверенности, что ШАБАК это поддержит, из опасения, что это еще больше подогреет напряженность в Иудее и Самарии и Газе.