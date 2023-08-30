Президент Туниса сказал, возможна ли нормализация с Израилем
Президент Туниса Каис Саид исключает какую-либо возможность нормализации отношений с Израилем.
По его словам, такого слова для него не существует, если речь заходит о Еврейском Государстве.
На встрече с послами Сербии, Ирана, Ирака и Турции он призвал никогда не забывать о "палестинском вопросе".
Саид настоял на "важности" того, чтобы Иерусалим стал столицей "палестинского государства", а также на возвращении палестинцами "своих законных прав".