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Президент Туниса сказал, возможна ли нормализация с Израилем
30.08.2023 16:28 Алина Груднева

Президент Туниса сказал, возможна ли нормализация с Израилем

Президент Туниса Каис Саид исключает какую-либо возможность нормализации отношений с Израилем.

По его словам, такого слова для него не существует, если речь заходит о Еврейском Государстве.

На встрече с послами Сербии, Ирана, Ирака и Турции он призвал никогда не забывать о "палестинском вопросе".

Саид настоял на "важности" того, чтобы Иерусалим стал столицей "палестинского государства", а также на возвращении палестинцами "своих законных прав".

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