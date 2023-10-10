



Президент Сальвадора: лучшее для палестинцев - уничтожение этих животных

Президент Сальвадора Найиб Букеле считает необходимым уничтожение ХАМАСа.



Такое заявление на фоне продолжающихся атак террористов на Израиль он опубликовал в социальной сети.



"Как сальвадорец с палестинскими корнями, я уверен, что самое лучшее, что может случиться с палестинцами, - это полное исчезновение ХАМАСа. Эти дикие звери не представляют палестинцев", - сказал он.



По словам Букеле, любой, кто поддерживает палестинцев, "совершит большую ошибку", встав на сторону террористов.



"Лучшее, что случилось с нами как с нацией, — это избавиться от этих насильников и убийц. Палестинцы должны сделать то же самое: избавиться от этих животных и позволить добрым людям процветать", - добавил он.





