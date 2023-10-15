



Президент Израиля: у террористов были инструкции, как пытать и убивать

Президент Израиля Ицхак Герцог продемонстрировал на весь мир инструкции террористов ХАМАС, которые удалось найти после резни, которую они устроили в первые дни войны на юге страны.



В интервью CNN он рассказал, что убийцы имели при себе памятки о том, как пытать и убивать людей.



"Это нашли на теле одного из террористов. Это буклет, инструкция, как пройти в кибуцы, города, мошавы, как туда проникнуть. В этом буклете точно написано, как пытать граждан, как похищать их", — сказал Герцог.



Как известно, от рук террористов погибли более 1300 человек, а в заложники взяты около 155. По словам президента Израиля, многие из захваченных - пожилые, беременные женщины, дети, граждане из 36 стран.



"Я видел самые ужасные сцены в кибуцах. Я видел голову женщины в доме, который посетил, в доме - полностью разрушенном. И они просто отрезали ей голову", — вспомнил Герцог об ужасах после посещения кибуца на юге Израиля.