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Президент Израиля: миру пора осудить ХАМАС
07.10.2023 16:09 Алина Груднева

Президент Израиля: миру пора осудить ХАМАС

Президент Израиля Ицхак Герцог призвал мировое сообщество осудить террористическую организацию ХАМАС, которая ответственная за атаки на Еврейское Государство.

Соответствующее заявление он сделал днем, 7 октября, на фоне продолжающихся атак.

"Сегодня мы увидели истинное лицо ХАМАСа - террористической организации, цель которой состоит в хладнокровном убийстве невинных людей: мужчин, женщин и детей. При непосредственной поддержке Ирана, они осуществили ужасное нападение на Еврейское Государство в священный день", - сказал президент Израиля.

По словам Герцога, невинные граждане были убиты и ранены, многие продолжают подвергаться зверским нападениям террористов.

"Государство Израиль примет все необходимые меры, чтобы устранить эту явную и непосредственную угрозу для наших граждан. Израиль преодолеет все проблемы. Настало время миру поддержать Израиль и дать ясное и недвусмысленное осуждение ХАМАСа, его союзников и сторонников в Иране", - добавил он.

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