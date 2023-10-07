



Президент Израиля: миру пора осудить ХАМАС

Президент Израиля Ицхак Герцог призвал мировое сообщество осудить террористическую организацию ХАМАС, которая ответственная за атаки на Еврейское Государство.



Соответствующее заявление он сделал днем, 7 октября, на фоне продолжающихся атак.



"Сегодня мы увидели истинное лицо ХАМАСа - террористической организации, цель которой состоит в хладнокровном убийстве невинных людей: мужчин, женщин и детей. При непосредственной поддержке Ирана, они осуществили ужасное нападение на Еврейское Государство в священный день", - сказал президент Израиля.



По словам Герцога, невинные граждане были убиты и ранены, многие продолжают подвергаться зверским нападениям террористов.



"Государство Израиль примет все необходимые меры, чтобы устранить эту явную и непосредственную угрозу для наших граждан. Израиль преодолеет все проблемы. Настало время миру поддержать Израиль и дать ясное и недвусмысленное осуждение ХАМАСа, его союзников и сторонников в Иране", - добавил он.