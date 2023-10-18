



Президент Египта: Жителей Газы надо вывезти в Негев до окончания войны

В Каире состоялась встреча президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси и канцлера Германии Олафа Шульца.



Ас-Сиси заявил, что осуществить насильственное перемещение палестинцев не удастся.



По его словам, палестинцы могут быть переведены "в пустыню Негев в Израиле, пока они не разберутся с боевиками. Мы не позволим ликвидировать палестинскую проблему. То, что происходит в Газе, - это не военная операция против ХАМАСа, а скорее подталкивание жителей сектора к бегству в Египет".



Шульц заявил, что Германия поддержит посреднические усилия Египта. "Вместе мы хотим действовать, чтобы смягчить ужасные последствия войны".