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Президент Египта: Жителей Газы надо вывезти в  Негев до окончания войны
18.10.2023 11:37 Аркадий Бочаровский

Президент Египта: Жителей Газы надо вывезти в  Негев до окончания войны

В Каире состоялась встреча президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси и канцлера Германии Олафа Шульца. 

Ас-Сиси заявил, что осуществить насильственное перемещение палестинцев не удастся. 

По его словам, палестинцы могут быть переведены "в пустыню Негев в Израиле, пока они не разберутся с боевиками. Мы не позволим ликвидировать палестинскую проблему. То, что происходит в Газе, - это не военная операция против ХАМАСа, а скорее подталкивание жителей сектора к бегству в Египет". 

Шульц заявил, что Германия поддержит посреднические усилия Египта. "Вместе мы хотим действовать, чтобы смягчить ужасные последствия войны".

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