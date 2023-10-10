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Президент Египта: не позволим решать палестинскую проблему за чужой счет
10.10.2023 17:55 Аркадий Бочаровский

Президент Египта: не позволим решать палестинскую проблему за чужой счет


Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси сегодня (во вторник) впервые прокомментировал террористическую атаку ХАМАСа и войну. Среди прочего, он заявил, что в Каире "мы расширяем наши контакты, чтобы остановить эскалацию и защитить гражданское население".

Ас-Сиси добавил, что "нынешняя эскалация очень опасна и имеет последствия, которые могут повлиять на безопасность и стабильность в регионе. Египет не позволит решить палестинскую проблему за чужой счет". 

Его слова прозвучали на фоне появившихся в египетских СМИ сообщений о том, что Каир не допустит иммиграции жителей Газы на Синайский полуостров.
 

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