



Президент Египта: не позволим решать палестинскую проблему за чужой счет



Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси сегодня (во вторник) впервые прокомментировал террористическую атаку ХАМАСа и войну. Среди прочего, он заявил, что в Каире "мы расширяем наши контакты, чтобы остановить эскалацию и защитить гражданское население".



Ас-Сиси добавил, что "нынешняя эскалация очень опасна и имеет последствия, которые могут повлиять на безопасность и стабильность в регионе. Египет не позволит решить палестинскую проблему за чужой счет".



Его слова прозвучали на фоне появившихся в египетских СМИ сообщений о том, что Каир не допустит иммиграции жителей Газы на Синайский полуостров.

