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Президент Бразилии сравнил действия ЦАХАЛа с резней, устроенной ХАМАСом
13.11.2023 21:55 Алина Груднева

Президент Бразилии сравнил действия ЦАХАЛа с резней, устроенной ХАМАСом

Президент Бразилии Лула да Силва раскритиковал Израиль за продолжающуюся наземную операцию в Газе.

В своем заявлении он поставил действия ЦАХАЛа в один ряд с резней, устроенной ХАМАСом 7 октября. 

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"Число женщин и детей, которые погибли, детей, пропавших без вести... После террористического акта ХАМАСа решение Израиля столь же жестокое, как и действия ХАМАС, потому что они убивают невинных без разбора", - сказал Лула. 

Бразильский лидер обвинил Израиль в сбрасывании бомб "там, где дети и больницы". Он считает, что операции ЦАХАЛа "нет оправдания".

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