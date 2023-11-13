



Президент Бразилии сравнил действия ЦАХАЛа с резней, устроенной ХАМАСом

Президент Бразилии Лула да Силва раскритиковал Израиль за продолжающуюся наземную операцию в Газе.



В своем заявлении он поставил действия ЦАХАЛа в один ряд с резней, устроенной ХАМАСом 7 октября.



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"Число женщин и детей, которые погибли, детей, пропавших без вести... После террористического акта ХАМАСа решение Израиля столь же жестокое, как и действия ХАМАС, потому что они убивают невинных без разбора", - сказал Лула.



Бразильский лидер обвинил Израиль в сбрасывании бомб "там, где дети и больницы". Он считает, что операции ЦАХАЛа "нет оправдания".