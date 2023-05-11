



Пресс-служба ЦАХАЛа: наши возможности совершенствуются

Пресс-представитель ЦАХАЛа бригадный генерал Даниэль Хагари выступил перед журналистами.



На просьбу прокомментировать намеки министра обороны Йоава Галанта относительно совершенствования технологических возможностей армии, Хагари сказал: "Они все время совершенствуются, но сейчас меньше возможности вдаваться в подробности о них. Вызовы постоянно возрастают, потому что наши противники совершенствуются. Эти детали мы обсудим в другом месте".



На вопрос, почему "Исламскому джихаду" удается запускать ракеты, несмотря на атаки на установки и средства их запуска, Хагари ответил, что "наши атаки точны, но атака на ракеты всегда является сложным делом - тем более, когда они расположены в одном из самых густонаселенных районов мира и время от времени меняют свое местоположение. В этом случае речь идет уже не об боевиках с какой-нибудь пусковой установкой, а о ракетах, оснащенных таймерами, и это усложняет задачу. Это бросает нам вызов, и мы разрабатываем новые методы".