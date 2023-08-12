Новости » Арабо-израильский конфликт
Пресечено шпионское проникновение из Ирана в Израиль
12.08.2023 15:00 Алина Груднева

Пресечено шпионское проникновение из Ирана в Израиль

ШАБАК предотвратил попытку шпионажа со стороны Ирана, задержав иранского еврея.

Мужчина прилетел в международный аэропорт Бен-Гурион в пятницу, 11 августа.

У него была изъята коробка для салфеток, предназначенная, судя по всему, для скрытия оборудования для слежки.

У подозреваемого есть родственники в Израиле. Он признался, что прибыл в страну для шпионажа за израильскими объектами по требованию иранских спецслужб.

Мужчине было отказано во въезде. После допроса его выслали обратно в Иран.

"Это событие является частью широких усилий Ирана по созданию террористических сетей в Израиле", — отметили в ШАБАКа.

На вопрос о том, почему подозреваемый не был привлечен к ответственности, в службе ответили, что мужчина действительно находился под давлением и был мотивирован финансовой выгодой.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы