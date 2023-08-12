



Пресечено шпионское проникновение из Ирана в Израиль

ШАБАК предотвратил попытку шпионажа со стороны Ирана, задержав иранского еврея.



Мужчина прилетел в международный аэропорт Бен-Гурион в пятницу, 11 августа.



У него была изъята коробка для салфеток, предназначенная, судя по всему, для скрытия оборудования для слежки.



У подозреваемого есть родственники в Израиле. Он признался, что прибыл в страну для шпионажа за израильскими объектами по требованию иранских спецслужб.



Мужчине было отказано во въезде. После допроса его выслали обратно в Иран.



"Это событие является частью широких усилий Ирана по созданию террористических сетей в Израиле", — отметили в ШАБАКа.



На вопрос о том, почему подозреваемый не был привлечен к ответственности, в службе ответили, что мужчина действительно находился под давлением и был мотивирован финансовой выгодой.