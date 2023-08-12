Пресечено шпионское проникновение из Ирана в Израиль
ШАБАК предотвратил попытку шпионажа со стороны Ирана, задержав иранского еврея.
Мужчина прилетел в международный аэропорт Бен-Гурион в пятницу, 11 августа.
У него была изъята коробка для салфеток, предназначенная, судя по всему, для скрытия оборудования для слежки.
У подозреваемого есть родственники в Израиле. Он признался, что прибыл в страну для шпионажа за израильскими объектами по требованию иранских спецслужб.
Мужчине было отказано во въезде. После допроса его выслали обратно в Иран.
"Это событие является частью широких усилий Ирана по созданию террористических сетей в Израиле", — отметили в ШАБАКа.
На вопрос о том, почему подозреваемый не был привлечен к ответственности, в службе ответили, что мужчина действительно находился под давлением и был мотивирован финансовой выгодой.