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Пресечена попытка теракта: террористка нейтрализована
09.05.2023 19:54 Алина Груднева

Пресечена попытка теракта: террористка нейтрализована

Вечером, 9 мая, на перекрестке Мецадот в южной части горы Хеврон была пресечена попытка теракта.

Информацию об этом подтверждает Армия обороны Израиля.

"Получено сообщение о попытке теракта на перекрестке Мецадот, террорист обезврежен", - сказано в сообщении.

Информация о ранениях среди израильтян не поступала. Подробности будут позже.

По данным израильских СМИ, теракт намеревалась совершить вооруженная террористка. Согласно предварительной информации, она ликвидирована.

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