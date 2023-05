Пресечена попытка теракта: террористка нейтрализована

Вечером, 9 мая, на перекрестке Мецадот в южной части горы Хеврон была пресечена попытка теракта.



Информацию об этом подтверждает Армия обороны Израиля.



"Получено сообщение о попытке теракта на перекрестке Мецадот, террорист обезврежен", - сказано в сообщении.



Информация о ранениях среди израильтян не поступала. Подробности будут позже.



По данным израильских СМИ, теракт намеревалась совершить вооруженная террористка. Согласно предварительной информации, она ликвидирована.



ISF shot dead a Palestinian woman near Susya village entrace S Hebron City; The circumstances are unclear yet pic.twitter.com/bPheTJUQeB