



Пресечена попытка проникновения в районе Иудеи и Самарии

В субботу, 20 мая, Армия обороны Израиля пресекла попытку проникновения вооруженных подозреваемых в районе Иудеи и Самарии.



Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.



"Солдаты ЦАХАЛа заметили пятерых подозреваемых, пытавшихся намеренно пересечь забор безопасности в Иудеи и Самарии. После досмотра у подозреваемых была изъята винтовка М-16, находившаяся в одной из сумок", - сказано в сообщении.



Подозреваемых и оружие передали ШАБАКу для дальнейшего расследования.

