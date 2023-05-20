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Пресечена попытка проникновения в районе Иудеи и Самарии
20.05.2023 21:49 Алина Груднева

Пресечена попытка проникновения в районе Иудеи и Самарии

В субботу, 20 мая, Армия обороны Израиля пресекла попытку проникновения вооруженных подозреваемых в районе Иудеи и Самарии.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

"Солдаты ЦАХАЛа заметили пятерых подозреваемых, пытавшихся намеренно пересечь забор безопасности в Иудеи и Самарии. После досмотра у подозреваемых была изъята винтовка М-16, находившаяся в одной из сумок", - сказано в сообщении.

Подозреваемых и оружие передали ШАБАКу для дальнейшего расследования.
 

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