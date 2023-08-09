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Пресечена попытка контрабанды разведывательных дронов в Газу
09.08.2023 12:18 Алина Груднева

Пресечена попытка контрабанды разведывательных дронов в Газу

Министерство обороны Израиля предотвратило попытку контрабанды 10 разведывательных дрона в Газу.

Беспилотники перевозились микроавтобусом, а спрятаны были в черном мешке.

Машину с контрабандой остановили на КПП "Эрез". Подозрительный пакет обнаружили кинологи со специально обученными собаками.

По данным оборонного ведомства, дроны предназначались для разведки, которую осуществляют террористические группировки в Газе.

В настоящее время неизвестно, предназначались дроны ХАМАСу или палестинскому "Исламскому джихаду". Расследование продолжается.

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