



Пресечена попытка контрабанды разведывательных дронов в Газу

Министерство обороны Израиля предотвратило попытку контрабанды 10 разведывательных дрона в Газу.



Беспилотники перевозились микроавтобусом, а спрятаны были в черном мешке.



Машину с контрабандой остановили на КПП "Эрез". Подозрительный пакет обнаружили кинологи со специально обученными собаками.



По данным оборонного ведомства, дроны предназначались для разведки, которую осуществляют террористические группировки в Газе.



В настоящее время неизвестно, предназначались дроны ХАМАСу или палестинскому "Исламскому джихаду". Расследование продолжается.