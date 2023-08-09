Пресечена попытка контрабанды разведывательных дронов в Газу
Министерство обороны Израиля предотвратило попытку контрабанды 10 разведывательных дрона в Газу.
Беспилотники перевозились микроавтобусом, а спрятаны были в черном мешке.
Машину с контрабандой остановили на КПП "Эрез". Подозрительный пакет обнаружили кинологи со специально обученными собаками.
По данным оборонного ведомства, дроны предназначались для разведки, которую осуществляют террористические группировки в Газе.
В настоящее время неизвестно, предназначались дроны ХАМАСу или палестинскому "Исламскому джихаду". Расследование продолжается.