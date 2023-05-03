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Пресечена попытка контрабанды оружия из Газы
03.05.2023 18:15 Алина Груднева

Пресечена попытка контрабанды оружия из Газы

В среду, 3 мая, была предотвращена попытка контрабанды огнестрельного оружия из Газы в Иудею и Самарию.

Об этом сообщает министерство обороны Израиля.

Уточняется, что были изъяты пистолеты, глушитель и несколько магазинов патронов. Они были спрятаны в партии мебели.

Доставка предметов домашнего обихода вызвала подозрение у бойцов МАГАВ. В ходе обыска было обнаружено оружие.

Согласно первоначальной оценке, оно предназначалось для использования в террористических целях в Иудее и Самарии.

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