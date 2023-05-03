Пресечена попытка контрабанды оружия из Газы
В среду, 3 мая, была предотвращена попытка контрабанды огнестрельного оружия из Газы в Иудею и Самарию.
Об этом сообщает министерство обороны Израиля.
Уточняется, что были изъяты пистолеты, глушитель и несколько магазинов патронов. Они были спрятаны в партии мебели.
Доставка предметов домашнего обихода вызвала подозрение у бойцов МАГАВ. В ходе обыска было обнаружено оружие.
Согласно первоначальной оценке, оно предназначалось для использования в террористических целях в Иудее и Самарии.
בתוך משלוח רהיטים: בודקי מעברים סיכלו הברחת אקדחים ומשתיקי קול מרצועת עזה ליהודה ושומרון @ItayBlumental— כאן חדשות (@kann_news) May 3, 2023
(צילום: דוברות משרד הביטחון) pic.twitter.com/9PQskfZ9Mc