



Пресечена попытка контрабанды оружия из Газы

В среду, 3 мая, была предотвращена попытка контрабанды огнестрельного оружия из Газы в Иудею и Самарию.



Об этом сообщает министерство обороны Израиля.



Уточняется, что были изъяты пистолеты, глушитель и несколько магазинов патронов. Они были спрятаны в партии мебели.



Доставка предметов домашнего обихода вызвала подозрение у бойцов МАГАВ. В ходе обыска было обнаружено оружие.



Согласно первоначальной оценке, оно предназначалось для использования в террористических целях в Иудее и Самарии.