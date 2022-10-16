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Премьер ПА просит Египет оказать давление на Израиль
16.10.2022 21:01 Ольга Белозерова

Премьер ПА просит Египет оказать давление на Израиль

Премьер-министр Палестинской автономии Мохаммад Штайе принял в Рамалле нового посла Египта на палестинских территориях Ихаба Сулеймана.

Об этом сообщает Ynet.

Штайе проинформировал посла о последних политических событиях и призвал Египет оказать давление на Израиль, чтобы тот прекратил "преступления против палестинского народа".

Также стороны обсудили укрепление двусторонних отношений и сотрудничества в широком спектре областей.

Посол Египта, в свою очередь, подчеркнул позицию своей страны по отношению к палестинцам и сказал, что прилагаются все усилия для укрепления отношений между странами.

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