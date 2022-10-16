



Премьер ПА просит Египет оказать давление на Израиль

Премьер-министр Палестинской автономии Мохаммад Штайе принял в Рамалле нового посла Египта на палестинских территориях Ихаба Сулеймана.



Об этом сообщает Ynet.



Штайе проинформировал посла о последних политических событиях и призвал Египет оказать давление на Израиль, чтобы тот прекратил "преступления против палестинского народа".



Также стороны обсудили укрепление двусторонних отношений и сотрудничества в широком спектре областей.



Посол Египта, в свою очередь, подчеркнул позицию своей страны по отношению к палестинцам и сказал, что прилагаются все усилия для укрепления отношений между странами.