Премьер ПА просит Египет оказать давление на Израиль
Премьер-министр Палестинской автономии Мохаммад Штайе принял в Рамалле нового посла Египта на палестинских территориях Ихаба Сулеймана.
Об этом сообщает Ynet.
Штайе проинформировал посла о последних политических событиях и призвал Египет оказать давление на Израиль, чтобы тот прекратил "преступления против палестинского народа".
Также стороны обсудили укрепление двусторонних отношений и сотрудничества в широком спектре областей.
Посол Египта, в свою очередь, подчеркнул позицию своей страны по отношению к палестинцам и сказал, что прилагаются все усилия для укрепления отношений между странами.