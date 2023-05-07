



Премьер-министр Израиля: 90% жертв среди палестинцев — террористы

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил на воскресном заседании кабинета министров, что Израиль лучше всех в мире избегает жертв среди гражданского населения. По словам премьер-министра, с начала 2023 года Израиль арестовал более 110 террористов.



"Чтобы остановить террористов, требуются комплексные действия, в том числе рейды в городах с минимальным ущербом для наших сил и мирных жителей", — сказал Нетаньяху, добавив, что "90% жертв среди палестинцев — террористы".



"Я сомневаюсь, что какая-либо другая армия или силы безопасности способны добиться такого результата на тесных боевых аренах, где много гражданских лиц, но наши силы это делают, и они заслуживают похвалы", — добавил он.



Нетаниягу поблагодарил ЦАХАЛ за уничтожение террористов, убивших Люси, Майю и Рину Ди в прошлом месяце.



"Длинная рука Израиля дотянется до любого, кто попытается причинить вред нашим гражданам", — сказал премьер-министр.



