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Премьер-министр Египта: “Мы пожертвуем миллионами жизней”
02.11.2023 12:39 Катя Шульц

Премьер-министр Египта: “Мы пожертвуем миллионами жизней”

Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули во время своей рабочей поездки в Аль-Ариш, расположенный на северо-востоке Синайского полуострова, недалеко от границы с Газой заявил, что правительство Египта никогда не согласится взять жителей Газы в страну.

"Мы готовы пожертвовать миллионами жизней, чтобы защитить даже самую малую пядь нашей земли", – заявил он.

Кроме того, командующий Второй египетской армией генерал Мухаммад Рабии выступил с заявлением:

"Наши вооруженные силы готовы к выполнению любой задачи, направленной на поддержание территориальной целостности на северо-восточном направлении".
 

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