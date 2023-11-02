



Премьер-министр Египта: “Мы пожертвуем миллионами жизней”

Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули во время своей рабочей поездки в Аль-Ариш, расположенный на северо-востоке Синайского полуострова, недалеко от границы с Газой заявил, что правительство Египта никогда не согласится взять жителей Газы в страну.



"Мы готовы пожертвовать миллионами жизней, чтобы защитить даже самую малую пядь нашей земли", – заявил он.



Кроме того, командующий Второй египетской армией генерал Мухаммад Рабии выступил с заявлением:



"Наши вооруженные силы готовы к выполнению любой задачи, направленной на поддержание территориальной целостности на северо-восточном направлении".

