



Премьер-министр Болгарии: ХАМАС должен быть уничтожен

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу поблагодарил премьер-министра Болгарии Николая Денкова за визит в Израиль и сказал, что “мы боремся с самым жестоким врагом, которого мы видели со времен Холокоста. Ваша поддержка очень важна,

И мы ценим поддержку всего болгарского народа”.



Николай Денков сказал: “ХАМАС и вся его военная и административная инфраструктура должны быть уничтожены. И позаботьтесь о том, чтобы все похищенные были освобождены как можно скорее”.



Однако Денков добавил, что, несмотря на “полную поддержку Израиля и право защищать себя в рамках закона, также важно разрешить гуманитарную помощь, не допуская ее злоупотребления”.

