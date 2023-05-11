



Прекращение огня: требования террористов

Сеть "Аль-Джазира" сообщила о трудностях в достижении соглашения о прекращении огня между Израилем и Исламским джихадом. Источники, посвященные в детали, сообщили, что в центре спора находится требование палестинцев о том, чтобы Израиль обязался прекратить политику точечных ликвидаций.



В репортаже "Аль-Джазиры" утверждалось, что в рамках переговоров "Исламский джихад" выдвинул три основных условия: первое - передача тела Хадера Аднана; второе - прекращение убийств на Западном берегу; и третье - отмена "Марша флагов" в Иерусалиме, запланированного на следующую неделю.