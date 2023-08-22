



Предъявлены обвинения двум палестинцам, помогавшим в планировании теракта

Военная прокуратура выдвинула обвинения двум палестинцам за содействие в планировании теракта возле поселения Эли, в результате которого в июне погибли четыре израильтянина.



Бассель Шхаде и Хамед Сабах поставляли оружие террористам ХАМАСа, совершившим нападение.



Согласно обвинительному заключению, оба палестинца также планировали еще один теракт. До атаки возле поселения Эли в течение нескольких месяцев они практиковались в стрельбе. Более того, они поддерживали связь с террористами в Газе и финансировали их деятельность.



Палестинцев арестовали 21 июня, предотвратив очередную атаку. Им предъявлены обвинения по четырем пунктам в умышленном причинении смерти, а также в других преступлениях в сфере безопасности.