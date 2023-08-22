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Предъявлены обвинения двум палестинцам, помогавшим в планировании теракта
22.08.2023 17:42 Алина Груднева

Предъявлены обвинения двум палестинцам, помогавшим в планировании теракта

Военная прокуратура выдвинула обвинения двум палестинцам за содействие в планировании теракта возле поселения Эли, в результате которого в июне погибли четыре израильтянина.

Бассель Шхаде и Хамед Сабах поставляли оружие террористам ХАМАСа, совершившим нападение.

Согласно обвинительному заключению, оба палестинца также планировали еще один теракт. До атаки возле поселения Эли в течение нескольких месяцев они практиковались в стрельбе. Более того, они поддерживали связь с террористами в Газе и финансировали их деятельность.

Палестинцев арестовали 21 июня, предотвратив очередную атаку. Им предъявлены обвинения по четырем пунктам в умышленном причинении смерти, а также в других преступлениях в сфере безопасности.

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